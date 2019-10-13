«Играем за вас!» Сборная России поблагодарила болельщиков
21:10
Сборная России поблагодарила болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра (5:0). Игроки национальной команды подошли к трибуне, где расположились россияне, и развернули баннер с надписью «Играем за вас!»
Сборная России вышла в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
Играем за вас, друзья!— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Всех с победой и выходом на ЕВРО2020!@UEFAEURO #НашиПарни pic.twitter.com/yJyjUzzClj
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!