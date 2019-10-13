«Играем за вас!» Сборная России поблагодарила болельщиков

Сборная России поблагодарила болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра (5:0). Игроки национальной команды подошли к трибуне, где расположились россияне, и развернули баннер с надписью «Играем за вас!»

Сборная России вышла в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира