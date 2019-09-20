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Игорь Шалимов: «Сулейманов и Чалов путь играют в молодежке»

14:45
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Российский тренер Игорь Шалимов в эфире на YouTube-канале «СЭ» поддержал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать некоторых молодых игроков в главную сборную страны.

— Сулейманов и Чалов путь играют в молодежке. Федор сегодня приедет в главную сборную и просто посидит на лавке. Если нужно будет заменить Дзюбу, то выйдет Смолов.

Сейчас у молодежной сборной есть шанс чего-то добиться. Его же не оставили ЦСКА.

Вот Ахметов — в первой сборной. Но он и старше. Если бы он был чуть моложе, то тоже бы поехал в молодежку.

Нравится ли мне его игра? Ильзат просто более атакующий игрок, а не опорник. Но в ЦСКА ему находят нужное место.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы

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