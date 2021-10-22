Игорь Ледяхов высказался о возможной натурализации Жиго

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов сравнил защитников «Спартака» Самуэля Жиго и Георгия Джикию.

«Думаю, это футболисты примерно одного уровня, — приводит RT слова Ледяхова. — Возможно, Георгий немного помедленнее. Но Джикия демонстрировал довольно качественную игру на протяжении долгого времени, зарекомендовал себе не только в «Спартаке», но и в сборной России. Однако в последнее время число результативных ошибок заметно возросло».

Бывший футболист и тренер «Спартака» высказал свое мнение о возможной натурализации Жиго.

«В сборной России дефицит как нападающих, так и центральных защитников. Тому же Марио Фернандесу ведь сделали гражданство. Четыре года он помогал национальной команде, но сейчас устал. Самуэль мог бы последовать по такому же пути. Но я бы отметил, что сейчас в России подрастает неплохое поколение защитников. В ЦСКА развивается Игорь Дивеев, в «Зените» — Дмитрий Чистяков. Пусть он проводит не так много времени на поле, но является квалифицированным игроком. Не будем забывать и о Максиме Осипенко из «Ростова». Думаю, эти футболисты если и уступают Жиго, то совсем немного», — сказал Ледяхов.

Жиго перешел в «Спартак» в 2018 году. В составе московской команды 28-летний француз провел 88 матчей, в которых забил 9 мячей.