Колыванов о матче сборной России с Таджикистаном: «Если что-то пойдет не так, осуждать не буду»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Таджикистана.

«Буду смотреть этот матч. Он мне очень интересен, хочется увидеть новых футболистов, которые выйдут на поле. Уровень наших игроков выше, чем у сборной Таджикистана. Но, даже если что-то пойдет не так, осуждать не буду. Понятное дело, что хочется, чтобы ребята всегда выигрывали, однако критика всегда будет. Кому-то что-то может не понравиться. Но я надеюсь, что сборная России выиграет», — сказал Колыванов «СЭ».

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.