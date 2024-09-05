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Колыванов — о матче против Вьетнама: «Все понимают, что соперник даже не средний»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом.

«Ну, Вьетнам и Вьетнам, чего про них говорить. Не очень серьезный соперник. Туда поехали два состава, посмотрят одних, потом — других. Все понимают, что соперник даже не средний. Ни разу не видел ни Вьетнам, ни Таиланд. По статусу и игрокам мы выше в любом случае.

Как настроить футболистов на такие матчи? Надо выходить и играть. Ты же выходишь под флагом сборной России, на тебя будут смотреть болельщики, которых надо уважать. Футболисты должны доказывать, настрой все равно будет. Да и Карпин — это тоже человек, который всегда мог заставить себя через не могу, даже в бытность футболистом. Как тренер он даст правильную установку», — цитирует Legalbet Колыванова.

Источник: Legalbet
Игорь Колыванов
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