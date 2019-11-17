Известный тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал, какого результата ждет от сборной России на чемпионате Европы-2020.

— Перед чемпионатом мира ее не хаял разве что ленивый, — отметил Гамула. — Зато потом все резко переобулись, начали кричать: «Ура!» Сейчас новая волна недовольства. Ну, проиграли Бельгии 1:4 — и что? Ребят надо закопать?! Или вообще отказаться от участия в чемпионате Европы?!

— Ни в коем случае.

— Конечно, обидно проигрывать дома с крупным счетом, но нагнетать-то зачем? Наши не стояли сзади, не отбивались, а пытались играть в футбол, большими силами шли вперед. Просто соперник оказался сильнее. Бывает. Уверен, к «Европе» мы еще можем прибавить. Вернутся в строй Головин и Черышев, наберут форму после травм Антон Миранчук, Ерохин, Кузяев... Да хорошая у нас сборная! На чемпионате мира мы это доказали. Так что будем верить и болеть. (Александр Кружков)