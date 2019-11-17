Игорь Гамула: «Никакого намека на «автобус» у сборной России не было»

Известный тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).

— Порадовало, что сборная России активно начала игру, без боязни, — отметил Гамула. — Никакого намека на «автобус» у собственной штрафной. Наоборот, пытались атаковать, созидать, были полумоменты. Но за счет высочайшего индивидуального мастерства соперник быстро поставил нас на место. У бельгийцев каждый футболист сильнее нашего. Это объективная реальность.

— Бельгия по сравнению с российской сборной — просто другая лига?

— Да вы посмотрите, в каких клубах люди играют! «Реал», «Манчестер Сити», «Челси», «Интер», «Боруссия»... Причем все на ведущих ролях! Бельгийцы и на чемпионате мира-2018 выглядели здорово, победили Бразилию. Да многие от них пострадали. Команда классная, сыгранная, сплоченная. Футболисты на поле понимают друг друга с закрытыми глазами. В Питере забили четыре, а могли и шесть. Но в двух эпизодах спас Гильерме. (Александр Кружков)