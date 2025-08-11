Дивеев — о товарищеских матчах сборной России: «Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев считает, что в товарищеских матчах осенью 2025 года национальной команде интереснее всего будет играть со сборными Ирана и Катара.

«Хорошо, что соперники у сборной России есть, будем готовиться к матчам. Будут игры с Боливией, Ираном, Катаром и Иорданией. Хорошие соперники. Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром. Насколько я понимаю, у сборной Катара тренер любит, когда команда играет с мячом. Тем более у них играем, погода будет жаркой, возможно, в шутку скажу, что в бассейн будем сразу бегать», — цитирует 25-летнего футболиста ТАСС.

Матч со сборной Иордании российская команда проведет дома 4 сентября. 7 сентября она сыграет с катарской сборной на выезде. 10 октября запланирован матч Россия — Иран в Волгограде. Через четыре дня в Москве состоится матч со сборной Боливии.