Игорь Дивеев: «Когда тебе свистят, это дает дополнительных сил»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, какой опыт приобрел после выступления на чемпионате Европы.

«Легче играть, когда полные трибуны. Когда тебе свистят, это дает дополнительных сил. Когда много болельщиков, гораздо легче играть. С датчанами в плане эмоций был самый сложный матч в моей карьере. Я получил опыт, понял, какие скорости в Европе», — заявил Дивеев.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.