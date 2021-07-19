Игорь Дивеев: «Когда тебе свистят, это дает дополнительных сил»
20:04
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, какой опыт приобрел после выступления на чемпионате Европы.
«Легче играть, когда полные трибуны. Когда тебе свистят, это дает дополнительных сил. Когда много болельщиков, гораздо легче играть. С датчанами в плане эмоций был самый сложный матч в моей карьере. Я получил опыт, понял, какие скорости в Европе», — заявил Дивеев.
Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.
Читайте также
«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Разрыв контракта со СКА, драка с партнером, переход в «Лос-Анджелес». Интервью с Владимиром Ткачевым
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю