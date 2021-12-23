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«Игорь, что ты сделал?» Дивеев перекрасился в блондина

17:28
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Сборная России в Twitter отреагировала на смену имиджа защитника команды Игоря Дивеева.

Ранее футболист выложил в своем Instagram фотографию с известным шеф-поваром Нусретом Гекче, также известного как Salt Bae. На снимке защитник показал свой новый образ — Дивеев перекрасился в блондина.

«Игорь, что ты сделал», — написала пресс-служба в соцсети.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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