Игорь Акинфеев: "Я не отменю свое решение по поводу сборной"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что в сборную России он, скорее всего, не вернется. Вратарь провел за национальную команду 111 матчей и ушел из нее после чемпионата мира-2018.

– Возможно ли ваше возвращение в сборную на Евро-2020?

– Если честно, это маловероятно, потому что я никогда не отменяю свои решения. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Я выбрал свою дорогу, и у меня не было других вариантов.

– Что вас мотивирует играть на таком высоком уровне из года в год?

– Для любого футболиста возможность играть – это мотивация. Мне повезло с командой. Даже не могу передать, что для меня означает ЦСКА. Слова: дом, семья – это все заезженное. Просто горжусь, что нахожусь здесь. (Елена Григорьевская)