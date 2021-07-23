Игонин заявил, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную
23 июля 2021, 23:54
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост тренера национальной команды.
«Есть вероятность, что он вообще перестанет его вызывать в сборную. Может быть, в отношении капитанства будут новые выборы. Это логично — все-таки пришел новый тренер. Я не удивлюсь, если Карпин просто назначит какого-нибудь опытного футболиста капитаном. Вряд ли это будет Дзюба», — цитирует Игонина «Газета.Ru».
Напомним, 23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/23/n_16288202.shtml
Опрос
проголосовало: 6150Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю