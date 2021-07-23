Игонин заявил, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост тренера национальной команды.

«Есть вероятность, что он вообще перестанет его вызывать в сборную. Может быть, в отношении капитанства будут новые выборы. Это логично — все-таки пришел новый тренер. Я не удивлюсь, если Карпин просто назначит какого-нибудь опытного футболиста капитаном. Вряд ли это будет Дзюба», — цитирует Игонина «Газета.Ru».