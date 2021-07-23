Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Игонин заявил, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную

23 июля 2021, 23:54
Теги:

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост тренера национальной команды.

«Есть вероятность, что он вообще перестанет его вызывать в сборную. Может быть, в отношении капитанства будут новые выборы. Это логично — все-таки пришел новый тренер. Я не удивлюсь, если Карпин просто назначит какого-нибудь опытного футболиста капитаном. Вряд ли это будет Дзюба», — цитирует Игонина «Газета.Ru».

Напомним, 23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/23/n_16288202.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Опрос

проголосовало: 6150
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Романцев высказался о назначении Карпина тренером сборной России
«Ты закончишь с футболом, я тебя зарою». Назначение Карпина станет проблемой для Дзюбы?
Сборная России приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио
На стадионе в Токио потушили олимпийский огонь
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости