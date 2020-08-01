Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что внимательно следит за игрой нападающего «Рубина» Ивана Игнатьев.

— Игнатьев — основной игрок молодежки, — сказал Чечрчесов в эфире «Матч ТВ». — Мы за ним смотрим, он в расширенном списке. Он в новой команде, нужно привыкнуть, адаптироваться, а ведь был большой перерыв.

Деспотович для него не только конкурент, но и партнер. Я могу допустить такую связку. Игнатьев — чистый нападающий, а Деспотович может играть в подыгрыше. Конкуренция еще никому не мешала.