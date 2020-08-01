«Игнатьев — в расширенном списке сборной». Черчесов следит за форвардом «Рубина»
18:23
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что внимательно следит за игрой нападающего «Рубина» Ивана Игнатьев.
— Игнатьев — основной игрок молодежки, — сказал Чечрчесов в эфире «Матч ТВ». — Мы за ним смотрим, он в расширенном списке. Он в новой команде, нужно привыкнуть, адаптироваться, а ведь был большой перерыв.
Деспотович для него не только конкурент, но и партнер. Я могу допустить такую связку. Игнатьев — чистый нападающий, а Деспотович может играть в подыгрыше. Конкуренция еще никому не мешала.
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
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