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«Игнатьев — в расширенном списке сборной». Черчесов следит за форвардом «Рубина»

18:23
Иван Игнатьев. Фото Дарья Исаева.
Иван Игнатьев. Фото Дарья Исаева.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что внимательно следит за игрой нападающего «Рубина» Ивана Игнатьев.

— Игнатьев — основной игрок молодежки, — сказал Чечрчесов в эфире «Матч ТВ». — Мы за ним смотрим, он в расширенном списке. Он в новой команде, нужно привыкнуть, адаптироваться, а ведь был большой перерыв.

Деспотович для него не только конкурент, но и партнер. Я могу допустить такую связку. Игнатьев — чистый нападающий, а Деспотович может играть в подыгрыше. Конкуренция еще никому не мешала.

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