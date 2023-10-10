Игнатьев считает, что руководителям УЕФА нужно в полном составе выйти из организации

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что руководителям УЕФА, отменившим сегодня на исполкоме свое же решение о допуске российских юношеских сборных — до 17 лет включительно — на международные соревнования, нужно в полном составе выйти из организации.

«Конечно, удивлен такому решению УЕФА. Люди такого калибра, масштаба оказались такими несостоятельными. Это позор! Спорт, казалось бы, вне политики. А тут все решили люди, не имеющие отношения к футболу. Хотя решение УЕФА было правильно обосновано: детям надо давать развиваться, они должны соревноваться, они не имеют никакого отношения к тем моментам, из-за которых страдает наш футбол и спорт. Решение о допуске наших команд было принято на трезвую голову. Сидели руководители УЕФА, голосовали, поднимали руки, как-то его обосновывали. И дали обратный ход только потому, что они — никто. Значит, им надо выходить из этой организации и заниматься другими делом. Раз они не могут даже воплотить в жизнь и отстоять решение, которое сами же приняли», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.