Игнатьев: «Иран диктовал игру сборной России»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча Иран — Россия (1:1).

«Иран сегодня диктовал игру сборной России. В первой части первого тайма была равная игра, и мы имели основания говорить, что сегодня предстала команда, желающая добиться результата, и которая делает все возможное, чтобы играть на равных с соперником. Дальше были видны проблемы. Мы не смогли удержать ту скорость, которая заставила бы соперника отдать нам инициативу. Они были быстрее нас, больше прессинговали, а мы отдавали территорию и очень глубоко садились в оборону», — приводит Meataratings.ru слова Игнатьева.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.