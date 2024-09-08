Игнатьев: «Можем только догадываться, как бы сборная России сыграла с Францией, Италией и Германией»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал товарищеский матч команды против Вьетнама (3:0).

«Главное сейчас, что наша команда понятно действует, мы видим, кто эти люди, кто находится на передовых позициях, а кто — пока только пробует свои силы. Другое дело, что мы не тестировали нашу сборную на уровне тех команд, с которыми, в конечном итоге, нам придется встречаться. Мы не знаем и только можем догадываться, как бы мы сыграли с Францией, с Италией и с Германией. А команды ниже нас уровнем мы легко и уверенно обыгрывали. Поэтому если бы, как только мы выйдем из-под санкций, нам попались команды, условно, Вьетнама или Кубы, то, конечно, мы бы их обыграли. А так — сейчас можно строить разные прожекты, но не основываясь ни на чем», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0, а 7-го числа должна была сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.