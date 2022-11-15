Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

15 ноября, 19:46

Игнатьев назвал сборную России не командой, а набором футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Я ожиданию, что наша команда выиграет. Если наши футболисты не одержат победы, никакой трагедии не будет. Это ознакомительные сборы, пришли новые игроки. Сейчас это не команда, а набор футболистов. Задача этих матчей — посмотреть на новых игроков, сблизить и скомпоновать их. Победа всегда приятна, но важно ведь, что за ней стоит. Чем обусловлен выигрыш? Если мы проиграем слабым соперникам, то как будем играть с командами Испании и Франции», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. Игра с Узбекистаном запланирована на 20 ноября и пройдет в Ташкенте.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-esli-sbornaya-rossii-ustupit-tadzhikistanu-ili-uzbekistanu-nikakoy-tragedii-ne-budet
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
1
3
Читайте также
«Исторический день, можно писать книгу»: тренер возобновил карьеру и впервые сыграл в КХЛ
«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Кто сыграет в воротах против Таджикистана и Узбекистана. Мнение Габулова
Сборная России показала кадры встречи команды в Таджикистане
Роднина объяснила критику в свой адрес со стороны Карпина: «Наверное, задела за больное»
Кафанов: «Гильерме как был, так и остается кандидатом в сборную России»
Сафонов и Зиньковский не полетят со сборной России на матч с Таджикистаном из-за проблем со здоровьем
РФС разберется, какие арбитры говорили Карпину о непонимании трактовок правил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России показала кадры встречи команды в Таджикистане

Кто сыграет в воротах против Таджикистана и Узбекистана. Мнение Габулова
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости