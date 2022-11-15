Игнатьев назвал сборную России не командой, а набором футболистов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Я ожиданию, что наша команда выиграет. Если наши футболисты не одержат победы, никакой трагедии не будет. Это ознакомительные сборы, пришли новые игроки. Сейчас это не команда, а набор футболистов. Задача этих матчей — посмотреть на новых игроков, сблизить и скомпоновать их. Победа всегда приятна, но важно ведь, что за ней стоит. Чем обусловлен выигрыш? Если мы проиграем слабым соперникам, то как будем играть с командами Испании и Франции», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. Игра с Узбекистаном запланирована на 20 ноября и пройдет в Ташкенте.