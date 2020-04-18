Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Игнашевич продает свою футболку с ЧМ-2018 на благотворительном аукционе

14:38
Теги:

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку национальной команды с ЧМ-2018.

— Я выставляю на благотворительный аукцион свою футболку с последнего чемпионата мира, который состоялся в России в 2018 году, — рассказал Игнашевич в Instagram. — Аукцион для сбора средств на лечение Иры Шестаковой. Давайте вместе поможем девочке выздороветь.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти сборной Хорватии.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир