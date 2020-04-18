Игнашевич продает свою футболку с ЧМ-2018 на благотворительном аукционе

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку национальной команды с ЧМ-2018.

— Я выставляю на благотворительный аукцион свою футболку с последнего чемпионата мира, который состоялся в России в 2018 году, — рассказал Игнашевич в Instagram. — Аукцион для сбора средств на лечение Иры Шестаковой. Давайте вместе поможем девочке выздороветь.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти сборной Хорватии.