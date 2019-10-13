Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Игнашевич поздравил сборную России с выходом на Евро-2020, вспомнив матч с Испанией

22:08
Теги:

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поздравил сборную России с победой над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и досрочным выходом национальной команды в финальную часть ЧЕ. Об этом 40-летний российский специалист написал в своем Instagram.

— Поздравляю всех футболистов, тренеров, персонал команды, и конечно наших болельщиков с выходом на чемпионат Европы! Отличная работа, — написал Игнашевич, прикрепив фото с реакцией игроков после победы сборной России над Испанией (1:1, 4-3 — по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Игнашевич принимал участие в той встрече.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

Опрос

проголосовало: 4606
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Кипра?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




Прямой эфир
Прямой эфир