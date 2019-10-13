Игнашевич поздравил сборную России с выходом на Евро-2020, вспомнив матч с Испанией

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поздравил сборную России с победой над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и досрочным выходом национальной команды в финальную часть ЧЕ. Об этом 40-летний российский специалист написал в своем Instagram.

— Поздравляю всех футболистов, тренеров, персонал команды, и конечно наших болельщиков с выходом на чемпионат Европы! Отличная работа, — написал Игнашевич, прикрепив фото с реакцией игроков после победы сборной России над Испанией (1:1, 4-3 — по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Игнашевич принимал участие в той встрече.

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