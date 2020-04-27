Игнашевич был бы готов сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в сториз Instagram заявил, что не раздумывая согласился бы сыграть на чемпионате мира-2022. Бывший защитник сборной России принял участие в ЧМ-2018 в возрасте 38 лет, после чего завершил карьеру.

— Если бы была возможность сыграть на ЧМ-2022, сыграли бы?

— Ни секунды бы не сомневался. Конечно, да.

— Самый сильный физически игрок, против которого вы играли?

— Конечно, это большие центральные нападающие, у которых мне было практически нереально выиграть физическое единоборство: Ибрагимович, Хески, Лукаку, Коллер.

— Лучший игрок всех времен?

— Месси.

— Какие планы на 2020 год?

— Выйти в РПЛ.

Игнашевич — рекордсмен сборных СССР, СНГ и России по количеству матчей: с 2002 по 2018 год он провел 127 игр.