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«Ибрагимовича у них нет». Черчесов прокомментировал состав сборной Швеции

14:11
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) заявил, что состав соперников потерпел изменения и в их составе нет игрока уровня Златана Ибрагимовича.

— Понятно, что Швеция изменилась по сравнению с ЧМ-2018, — сказал Черчесов. — Но в тактическом плане немногое поменялось. У нас тоже половина состава сменилась. Шведы всегда славились командной игрой. Игрока уровня Ибрагимовича у них нет. Состав ровный, очень хороший. Не хотел бы никого выделять. Это мой коллега из Швеции может сказать, кто и какую роль играет. (Наталья Юрина)

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