Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал удаление нападающего молодежной сборной России (U-21) Ивана Игнатьева на 87-й минуте отборочного матча Евро-2021 против Болгарии (0:0). Главный судья встречи, швейцарец Урс Шнидер, показал форварду красную карточку за отмашку в единоборстве с защитником Петко Христовым. Правомерность удаления вызвала сомнения, поскольку на повторе не очевиден контакт руки Игнатьева с головой соперника.

— Там была не просто отмашка, а удар с замахом, умышленный, — сказал Хусаинов.

— Тем не менее, на повторе кажется, что Игнатьев не задел Христова.

— Он не то, что задел, а сделал замах. Сначала подтолкнул, а потом размахнулся левой рукой — и как дал! Еще и руку назад отвел при замахе. К футболу это не имеет никакого отношения.

— Свою роль сыграло еще и то, что действия Ивана были намеренными?

— Да-да, в его действиях имелся умысел.

— На ваш взгляд, арбитр Шнидер принял верное решение?

— Считаю, что футболистам вообще нельзя так по-хамски себя вести. Потом еще Калугин желтую получил... Это все следствие такого поведения, того, что в национальном чемпионате наши арбитры закрывают глаза на подобные действия авторитетных игроков. Игнатьев ведь, как и многие из нынешней молодежки, сейчас на первых ролях в своих клубах. За рубежом никого не волнует, кто ты — там правила для всех едины.

— Значит, нашим футболистам стоит поумерить пыл?

— Конечно. Тем более, это же матч молодежных сборных, а у нас она всегда отличалась эмоциями. Не говорю тех, которые сейчас по УДО выйдет из колонии, взять хотя бы поколение постарше: команду, в которой играли Быстров, Жирков. Матч с Данией в 2005 году (скандинавы победили со счетом 3:1 и пробились на чемпионат Европы, по ходу встречи были удалены Жирков, Быстров, Черногаев и Бухаров, а Самедов получил красную карточку, находясь на скамейке запасных, — Прим. «СЭ») — там майки бросали, плевались, когда уходили с поля после удаления. У тебя же герб родной страны на футболке, зачем так поступать?

Напомним, что Игнатьев дисквалифицирован на следующую игру отборочного турнира Евро-2021 с Польшей, который состоится 11 октября. После двух туров наш ближайший соперник лидирует в группе, набрав 6 очков, россияне делят с болгарами второе место — по 4. (Иван Торопцев)