Хурадо: «Карпин — отличный человек и тренер»
22:10
Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо положительно отреагировал на новость о том, что Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России.
«Валерий — отличный человек и тренер. Он вообще был важным звеном в моей карьере профессионального футболиста, он мне очень помог. Я всегда буду благодарен ему за все, что он для меня сделал в России.
Достаточно ли он жесткий и дисциплинированный тренер для сборной России? Да, он очень подходит под это», — цитирует Хурадо ТАСС.
Хурадо выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год. Карпин возглавлял московский клуб с 2009 по 2014 год. Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.
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