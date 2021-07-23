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Хурадо: «Карпин — отличный человек и тренер»

22:10
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Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо положительно отреагировал на новость о том, что Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России.

«Валерий — отличный человек и тренер. Он вообще был важным звеном в моей карьере профессионального футболиста, он мне очень помог. Я всегда буду благодарен ему за все, что он для меня сделал в России.

Достаточно ли он жесткий и дисциплинированный тренер для сборной России? Да, он очень подходит под это», — цитирует Хурадо ТАСС.

Хурадо выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год. Карпин возглавлял московский клуб с 2009 по 2014 год. Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11975715

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Иван Шитик все материалы автора

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