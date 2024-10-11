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Сегодня, 12:06

Хомуха считает, что отсутствие соперников у сборной России не является виной РФС

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил решение РФС провести октябрьский сбор национальной команды России без товарищеских матчей.

«Матчи в эту паузу сорвались не по вине сборной России и РФС, поэтому руководство старается использовать хотя бы тот формат, в котором все происходит сейчас. Это ведь непростая история. Сборной тяжело за короткий сбор выстроить ту игру, которую хотел бы видеть главный тренер. Лучше, если тренировки сборной будут, чем их не будет вообще.

Не кажется ли, что Карпин потерял мотивацию управления сборной? Он же подписал контракт на четыре года. Для чего он тогда подписывал контракт, понимая, что будут тяжелые поиски соперника? Мне кажется, он все реально оценивает, так что ваше суждение неверно. Так понимаю, инициатива по продлению исходила не от него, а от РФС. Так что вопросы нужно адресовать туда», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

Сбор национальной команды России проходит в Новогорске. 10 октября сборная провела мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретилась с болельщиками на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: Metaratings
Дмитрий Хомуха
Сборная России по футболу
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