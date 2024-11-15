Хомуха рассказал, что ждет дебюта новых молодых футболистов сборной России

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от игры сборной России против команды Брунея.

«Жду дебюта новых молодых футболистов. Хотелось бы в этом матче, чтобы использовались игроки, которые будут играть в сборной со временем, когда мы вернемся к международным играм», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск. 19-го числа россияне встретятся с Сирией в Волгограде.