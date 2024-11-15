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Сегодня, 11:15

Хомуха рассказал, что ждет дебюта новых молодых футболистов сборной России

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от игры сборной России против команды Брунея.

«Жду дебюта новых молодых футболистов. Хотелось бы в этом матче, чтобы использовались игроки, которые будут играть в сборной со временем, когда мы вернемся к международным играм», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск. 19-го числа россияне встретятся с Сирией в Волгограде.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Хомуха
Сборная России по футболу
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