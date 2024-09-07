Хомуха: «РФС учтет особенности проведения матчей в таких специфичных регионах»

Тренер Дмитрий Хомуха отреагировал на отмену товарищеского матча сборных России и Таиланда.

«Это форс-мажор, такое может происходить, особенно в тех регионах, в котором мы оказались. Конечно, думаю, РФС учтет в дальнейшем проведение матчей в таких специфичных регионах», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.

7 сентября стало известно об отмене игры Россия — Таиланд, который должен был пройти во Вьетнамском городе Ханой. Утром в день игры на страну обрушился тайфун.