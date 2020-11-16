Хохлов считает, что Россия показала достойный футбол в матче с Турцией
16:15
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов оценил игру команды в матче Лиги наций против сборной Турции (2:3).
«От игры осталось двоякое впечатление, — цитирует Хохлова RT. — Конечно, мы уступили, но в целом сборная России показала достойный футбол. И это с учетом того, что большую часть матча она провела в меньшинстве. На мой взгляд, подопечные Станислава Черчесова выглядели лучше турок».
Следующий матч российская команда проведет против сборной Сербии 18 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/803404-hohlov-cherchesov-zaschita-liga-nacii
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