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Хохлов отметил игру Оздоева и Кузяева в матче Турция — Россия

16:22
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов оценил игру команды в матче Лиги наций против сборной Турции (2:3). Он ответил на вопрос, кого можно назвать лучшим игроком российской команды.

— Кто стал лучшим футболистом сборной России в этом матче?

— Мне понравилось выступление Магомеда Оздоева. Он проделал огромный объём работы, был очень продуктивен. Также отметил бы Далера Кузяева. Но в целом можно похвалить всю команду за то, как она смогла прибавить при счете 1:2, — цитирует Хохлова RT.

Следующий матч российская команда проведет против сборной Сербии 18 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/803404-hohlov-cherchesov-zaschita-liga-nacii

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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