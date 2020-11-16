Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов оценил игру команды в матче Лиги наций против сборной Турции (2:3). Он ответил на вопрос, кого можно назвать лучшим игроком российской команды.

— Кто стал лучшим футболистом сборной России в этом матче?

— Мне понравилось выступление Магомеда Оздоева. Он проделал огромный объём работы, был очень продуктивен. Также отметил бы Далера Кузяева. Но в целом можно похвалить всю команду за то, как она смогла прибавить при счете 1:2, — цитирует Хохлова RT.

Следующий матч российская команда проведет против сборной Сербии 18 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.