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Хохлов назвал предпочтительного соперника для сборной России в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Хохлов считает, что сборная Северной Македонии станет для России идеальным соперником на первой стадии плей-офф
18:41
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов рассказал, кто для российской команды будет предпочтительным соперником на первой стадии плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Предпочтительный соперник для сборной России? Наверное, команда Северной Македонии, потому что другие сборные и по именам, и по уровню футболистов намного сильнее. Нужно готовиться к стыковым матчам очень серьезно, не просчитывать шансы и заниматься какой-то арифметикой, а идти шаг за шагом, сначала нужно пройти полуфинал. Понятно, что будет тяжело, но мы сами попали в эту ситуацию, нет ничего невозможного, а в каком состоянии сборная будет весной, какой будет состав, нужно посмотреть», — цитирует Хохлова ТАСС.

Сборная России узнает своего соперника завтра, 26 ноября, в ходе жеребьевки. Сеяными будут сборные Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса. В число несеяных вошли команды Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии, Австрии и Украины. Потенциальными оппонентами команды являются Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция и Польша.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13024897

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты