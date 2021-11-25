Хохлов назвал предпочтительного соперника для сборной России в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов рассказал, кто для российской команды будет предпочтительным соперником на первой стадии плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Предпочтительный соперник для сборной России? Наверное, команда Северной Македонии, потому что другие сборные и по именам, и по уровню футболистов намного сильнее. Нужно готовиться к стыковым матчам очень серьезно, не просчитывать шансы и заниматься какой-то арифметикой, а идти шаг за шагом, сначала нужно пройти полуфинал. Понятно, что будет тяжело, но мы сами попали в эту ситуацию, нет ничего невозможного, а в каком состоянии сборная будет весной, какой будет состав, нужно посмотреть», — цитирует Хохлова ТАСС.