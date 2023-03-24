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Хлусевич верит, что ему предоставится возможность сыграть на чемпионате мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич признался, что не теряет надежды принять участие в чемпионате мира, несмотря на сохраняющееся отстранение российских команд от международных турниров.

«Конечно, я верю, что мне предоставится возможность сыграть на чемпионате мира. Хочется в это верить, потому что я достаточно молодой игрок. Хочется играть за сборную, и тем более, хочется ощутить себя на чемпионате мира», — приводит слова Хлусевич Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел за «Спартак» 27 матчей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-khlusevich-veryu-chto-mne-predostavitsya-vozmozhnost-sygrat-na-chempionate-mira
Даниил Хлусевич
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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