Хлусевич — о реакции на капитанскую повязку в сборной: «Наслаждение»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал дебютный матч в качестве капитана национальной команды.

«Дебютировал в качестве капитана за сборную. Это большая честь, очень рад, очень доволен. Плохо, что не выиграли три игры, в двух я участвовал, обе сыграли вничью. Остался неприятный осадок, потому что не было положительного результата.

Что почувствовал, когда узнал, что выйду с капитанской повязкой? В первую очередь гордость. Наверное, наслаждение. Что могу вывести сборную в качестве капитана», — сказал Хлусевич в интервью пресс-службе «Спартака».

22-летний защитник сыграл с капитанской повязкой в матче сборной России против олимпийской сборной Египта (1:1), который проходил 7 сентября.