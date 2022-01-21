«Хайкин не соответствует уровню сборной России». Габулов — о конкуренции среди вратарей

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что первым номером сборной России должен быть Матвей Сафонов.

— Вам, как бывшему голкиперу сборной, какой видится ситуация с выбором вратарей в стране? Согласны с таким выбором на последний ноябрьский сбор — Гильерме, Сафонов, Хайкин и Лантратов?

— На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной — Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят. При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунев, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной. Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Все-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Голландия, Бельгия или Турция.