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Сегодня, 13:35

Хавбеку сборной Камеруна Мбемо понравилась атмосфера на стадионе в Москве

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Камеруна Брайан Мбемо поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией (0:1). Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Это была хорошая игра для нас против сильной команды. К сожалению, мы упустили много голевых шансов. Мы могли забить, но соперник сделал это первым. Очень понравилась атмосфера сегодня на стадионе. Было здорово быть здесь», — цитирует Мбемо «Чемпионат».

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении в Турции.

Сборная Камеруна готова провести у себя ответный товарищеский матч с Россией

Источник: Чемпионат
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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