Сегодня, 13:05

Умяров рассказал, как узнал о вызове в сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что узнал о вызове в сборную России от администратора красно-белых.

— Как узнал о вызове в сборную России?

— Администратор «Спартака» за день до объявления финального списка прислал сообщение. В этот момент я был с семьей, мы все вместе порадовались. В конце 2021 года я был в молодежной сборной. Прогресс идет так, тяжело добиться всего и сразу. Не было такого, что я сразу прыгнул из юношеской в молодежную. Это все стечение обстоятельств.

— Как думаешь, как бы сборная России показала себя сейчас на международной арене?

— Трудно сказать, не играя с соперниками из Европы. Боливия обыграла Бразилию? Это показатель серьезной команды. Но посмотрим, в каком состоянии они приедут сюда.

— Читал, что Карпин говорил про тебя?

— Видел. До меня все доходило. Мне хотелось прогрессировать так, чтобы получить вызов. Сейчас хочется прогрессировать еще больше, чтобы играть.

— Что скажет о предстоящих изменениях в лимите?

— Сложно сказать, что было бы, если бы. Руководству виднее, у них есть план. Думаю, сейчас лимит мне никак не помогает.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

Наиль Умяров
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
