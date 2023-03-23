Зиньковский — о ничьей с Ираном: «В первом тайме тупил немного»
Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался о матче против Ирана (1:1).
— Счастливы, что удалось собраться сборной и сыграть товарищеский матч?
— Конечно. Я первый раз, дебютировал.
— Сложно было переключиться с требований «Спартака» на требования Карпина?
— Чуть-чуть требования отличаются, но есть схожие моменты. В первом тайме тупил немного, но нормально.
— Ты сразу после матча, сказал, что устал. Сейчас полегче?
— Полегче. Это была отмазка, чтоб интервью не давать (улыбается). Просто в матче было тяжело в матче, первые тридцать минут, до первого гола. Во втором тайме было уже попроще.
— Тяжело было, потому что Иран заставлял много работать?
— Дышится здесь по-другому как-то. Может, горы. Это не отмазка, просто чуть-чуть по-другому. Вот и все.
— Запах травы освежающий.
— Вообще красота! Мы когда приехали вчера на поле, прям супер, очень хороший газон. У нас сейчас таких вообще нет. Может, где-то в Питере или Краснодаре.
— Можем чаще играть в будущем на таких газонах.
— Если будут вызвать, буду с удовольствием играть.
В следующем матче сборная России сыграет против Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.