Головин: «Получилось так, что Никарагуа не слабая сборная»

Полузащитник сборной России Александр Головин оценил уровень игроков сборной Никарагуа после BetBoom товарищеского матча (3:1).

«Получилось так, что Никарагуа не слабая сборная. Физически выше средней. Не ожидали, что будет именно так. Второй тайм получше. Пенальти не видел. Рад вернуться в сборную. Ничего такого нового.

В «Монако» я уже семь лет. Всегда скучаю по России. Самый запоминающийся матч? Наверное, гол в ворота «ПСЖ». С Мотей общались. Он еще после и поймал удар. Скучаю ли по еде? Пусть будет борщ», — сказал Головин.