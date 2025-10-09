Мохеби: «Сборная России очень сильная»

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби поделился мнением о сборной России.

— Два с половиной года назад я впервые встретился со сборной России. Была очень интересная игра в Тегеране. Надеюсь, что завтра будет не менее увлекательный матч.

— Была у вас теплая встреча с Карпиным? Вы долго с ним работали в «Ростове».

— Я хорошо знаком с Карпиным. Мы познакомились на товарищеском матче наших сборных в Тегеране. Благодаря Карпину я оказался в России, в «Ростове», где плотно с ним работал. Слежу за его работой в «Динамо». Всегда рад с ним поговорить.

— Ваши партнеры спрашивали про футболистов сборной России?

— Команды готовятся к каждому матчу, анализируют игры соперников. Не так давно разговаривал с тремя игроками, которые вошли в состав сборной России. Шутили, что они могут из меня вытащить секреты о моей сборной. Но это все шутки — обе команды выйдут на поле с максимальной подготовкой друг к другу. Мы профессионально анализируем друг друга.

Российская сборная очень сильная. Самый сильный футболист в ней, по моему мнению, Головин, но он будет отсутствовать из-за травмы. Отметил бы Глушенкова и Алексея Миранчука, с которыми мы можем завтра встретиться на поле.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские игры с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.