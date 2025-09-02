Хавбек ЦСКА Глебов: «Мне нравится Доку из «Манчестер Сити», прокачал свое качество и пользуется»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, какой иностранный футболист импонирует ему больше всех.

BetBoom Матч сборной России против Иордании пройдет 4 сентября в Москве, против Катара — 7 сентября в Эр-Райяне.

— Знаешь ли ты игроков быстрее себя?

— Не хотел бы попасться с Олусегуном, — сказал Глебов в расположении сборной России. — Все время до матча настраивался, что он быстрее. Других смогу обогнать.

— Ты знаешь Быстрова? Он говорит, что ты ему напоминаешь себя.

— Это приятно. На каком уровне он играл. Это только мне в плюс.

— Кто из иностранных игроков тебе нравится?

— Мне нравится Доку из «Манчестер Сити». Он играет, как я, на возможностях, скиллах. Он прокачал свое качество и пользуется.

— Праздновали 1 сентября?

— Сейчас я на 3-м курсе спортивного менеджмента, 1 сентября для меня непростой день. Участвую в этом процессе.

— Собираешься сменить Романа Бабаева?

— Не знаю. Работа тренера не мое, но точно свяжу свою жизнь с футболом.