Хавбек ЦСКА Глебов: «Мне нравится Доку из «Манчестер Сити», прокачал свое качество и пользуется»
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, какой иностранный футболист импонирует ему больше всех.
BetBoom Матч сборной России против Иордании пройдет 4 сентября в Москве, против Катара — 7 сентября в Эр-Райяне.
— Знаешь ли ты игроков быстрее себя?
— Не хотел бы попасться с Олусегуном, — сказал Глебов в расположении сборной России. — Все время до матча настраивался, что он быстрее. Других смогу обогнать.
— Ты знаешь Быстрова? Он говорит, что ты ему напоминаешь себя.
— Это приятно. На каком уровне он играл. Это только мне в плюс.
— Кто из иностранных игроков тебе нравится?
— Мне нравится Доку из «Манчестер Сити». Он играет, как я, на возможностях, скиллах. Он прокачал свое качество и пользуется.
— Праздновали 1 сентября?
— Сейчас я на 3-м курсе спортивного менеджмента, 1 сентября для меня непростой день. Участвую в этом процессе.
— Собираешься сменить Романа Бабаева?
— Не знаю. Работа тренера не мое, но точно свяжу свою жизнь с футболом.