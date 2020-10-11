Хасан Кабзе: «Дзюба наиболее опасен для сборной Турции»

Бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги наций Россия — Турция.

— Россия очень хорошо начала эту Лигу наций — две игры, две победы, — отметил «СЭ» Кабзе. — Это всегда важно для уверенности команды. Вижу, что сейчас они играют очень хорошо. Турция же стартовала не столь удачно, но у нас серьезная мотивация. Мы всегда боремся до конца по ходу матча, независимо от того, выиграем или проиграем. Сейчас в команде подобрался отличный коллектив. Мы будем стараться изо всех сил, и, надеюсь, что мы выиграем. Но, в любом случае, это будет сложная игра для каждой команды...

Кого стоит опасаться в сборной России? Артем Дзюба? очень высокий и сильный футболист. Думаю, он для нас самый опасный игрок. (Севастиан Терлецкий)