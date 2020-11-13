Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Как вам сборная в Лиге наций?

— Этот турнир меня мало волнует. Понимаю, от него зависит рейтинг сборной, но все равно большого интереса Лига наций не вызывает. Вот то, что на Евро вышли, — замечательно.

— Перед ЧМ-2018 Станислав Черчесов категорически не устраивал вас в качестве тренера сборной. Сейчас устраивает?

— Да. Какой-то суперяркой игры я не вижу, но в целом команда показывает нормальный результат. А главное, Черчесов изменился, чемпионат мира многому его научил. Сегодня он гораздо взвешеннее. Это касается и тренировок, и общения с футболистами. К примеру, в случае с Дзюбой Станислав Саламович все правильно сделал.

— Объясните — почему?

— Потому что сейчас Артему нужно прежде всего разобраться с вопросами внутри семьи. Побыть две недели в стороне от прессы. Если б речь шла о чемпионате мира, конечно, Дзюбу вызвали бы в сборную. А Лига наций не настолько важный турнир. Так что Черчесов поступил разумно. Никакого мракобесия, в чем некоторые пытались его упрекнуть. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Ростиславом Хаитом можно прочитать — здесь