Гунько — об отмене матча России и Таиланда: «Не всегда мы диктуем условия проведения встреч»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько отреагировал на информацию об отмене матча сборных России и Таиланда из-за тайфуна «Яги».

«Очень жаль, что сборная не смогла сыграть матч, который был запланирован. Был ли смысл туда ехать ради матча с такими соперниками? А у нас есть другие варианты? Что касается матчей против условного «Зенита», думаю, сборная должна играть со сборной, а не с клубами. Мне кажется, не всегда мы диктуем условия проведения матчей — это данность, которая есть», — сказал Гунько Metaratings.ru.

7 сентября РФС сообщил, что матч сборной России и Таиланда отменен из-за непогоды. 5 сентября сборная России в Ханое разгромила команду Вьетнама (3:0).