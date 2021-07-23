Губерниев считает, что любое решение Карпина по Дзюбе в сборной будет правильным

Спортивный комментатор в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«При всей моей любви к Валерию, совмещение — очень странная история. Может, на короткой дистанции это и сработает. В любом случае, Карпин обязан уйти из «Ростова». Я понимаю, что в короткий срок это может сыграть. Допустим, если у нас будут шансы на выход на чемпионат мира», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев поделился мнением о возможном невызове Артема Дзюбы в сборную при Карпине.

«Если Карпин тренер сборной, то ему виднее, кого вызывать. Не вызовет — значит, ему виднее. Любое решение будет правильным», — добавил Губерниев.

52-летний Карпин тренирует «Ростов» с 2017-го. В сезоне-2020/21 команда под руководством специалиста заняла 9-е место в Тинькофф РПЛ.

Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак». Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в чемпионате России (2009, 2011/12).