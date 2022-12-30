Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:01

Губерниев: «Нет гарантий, что мы будем играть в футбол в Азии»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении РФС создать рабочую группу по возвращению российских клубов и сборных в официальные международные турниры.

«Было очевидно, что сегодня что-то создадут или перенесут, — цитирует Sport24 Губерниева. — Потому что нет гарантий, что мы будем играть в футбол в Азии. Я остаюсь убежденным, что Россия — это Европа, и нам нужно возвращаться в европейские футбольные институты.

Что касается Азии, мне кажется, должны быть гарантии со стороны команд Австралии, Японии и других сборных, что они сыграют с нами. В противном случае мы уйдем из Европы и в Азии играть с нами никто не будет. Помимо того, что вместо европейской Лиги чемпионов нас ждет азиатская. Никого не хочу обижать, но это не тот уровень. Конечно, сейчас рабочая группа оценит все риски и примет взвешенное решение. Если затихнет вариант с Азией — ну и хорошо! Важно пытаться восстановиться в Европе. В ближайшее время это нереально, но тем не менее, не надо опускать руки. Надо продолжать работать с международными инстанциям".

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: Sport24
Футбол
РФС
Дмитрий Губерниев
1
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Федун назвал создание рабочей группы РФС последним шансом договориться с УЕФА
Кавазашвили назвал главное разочарование года
Гершкович: «Никто никаких гарантий не дает. Создание рабочей группы с УЕФА и ФИФА — верное решение»
«УЕФА и футбольные люди Европы хотят видеть Россию». Дюков — об историческом решении РФС
Колосков: «Запрета на участие в отборе на следующий ЧМ у нас пока нет»
Дюков: «АФК еще раз подтвердила, что готова принять РФС»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун назвал создание рабочей группы РФС последним шансом договориться с УЕФА
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости