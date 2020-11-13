Губерниев: «Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что форварда «Зенита» Артема Дзюбу шантажировали, чтобы интимное видео не попало в интернет.

«Я об этом и говорил! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня... И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в «Зените», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что вымогатели требовали с Дзюбы 5 миллионов долларов, чтобы не выкладывать видео. При этом игроку и правоохранительным органам известна личность шантажиста, футболист встречался с ним перед сливом компромата.