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Губерниев: «Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня»

13:46
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что форварда «Зенита» Артема Дзюбу шантажировали, чтобы интимное видео не попало в интернет.

«Я об этом и говорил! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня... И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в «Зените», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что вымогатели требовали с Дзюбы 5 миллионов долларов, чтобы не выкладывать видео. При этом игроку и правоохранительным органам известна личность шантажиста, футболист встречался с ним перед сливом компромата.

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