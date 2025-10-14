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Губерниев о матче России с Боливией: «Надеюсь, выйдет сильнейший состав вместе с футболистами ЦСКА. Батраков забьет три»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от BetBoom товарищеского матча сборной России против Боливии.

«Надеюсь, что выйдет сильнейший состав вместе с футболистами ЦСКА. Батраков забьет три. Жду хорошей игры. Соперник достойный, боливийцы бразильцев обыгрывали. Самое главное — заполненные трибуны. Хочется увидеть радость и счастье у болельщиков, чтобы сборная показала яркую игру. Такие матчи — это витрина для футболистов, на них смотрят иностранные тренеры, повышается капитализация. Хочется, чтобы наши футболисты себя показали и постарались победить», — сказал Губерниев «СЭ».

Игра Россия — Боливия пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 20.00 мск.

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Дмитрий Губерниев
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