Губерниев рассказал, как шутка про Кузяева в прямом эфире скажется на их взаимоотношениях с Черчесовым

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», как появилась шутка про Далера Кузяева, озвученная в прямом эфире после контрольного матча сборной России с Молдавией (0:0).

— Шутка всегда рождается спонтанно, — сказал Губерниев «СЭ». — Это же было в прямом эфире. Я Черчесову всю плешь проел про Сафонова и в эфире, и лично. Я считаю, что несмотря на все ошибки действительно он достоин быть лучшим вратарем сборной. И когда говорят про не самое лучшее состояние — Гильерме пять от «Динамо» пропустил и ничего, в сборной вышел, отыграл нормально. С моей точки зрения можно было выпустить Сафонова не на 45, так на 20 минут. Но решает главный тренер. Если Станислав Саламович немножко раздраженно посетовал на ситуацию, то нужно было как-то шуткой разрядить. Поэтому родилось про Кузяева. Тем более мы обсуждали футболистов сборной с Николаевым Писаревым, и я назвал это «шуткой за миллион». Это никак не осложнит наши отношения с тренером сборной, даже наоборот. (Константин Колмаков)