Губерниев — о вызове Сантоса в сборную: «Если он не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен играть за нас»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о попадании игрока «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный список сборных России и Бразилии.

«Если человек получает российское гражданство, то нужно отдавать долги родине. Если он настоящий патриот России и не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию. Дугласу Сантосу же давали паспорт, чтобы он приносил пользу российскому футболу, правильно? Вот пусть приносит. А дальше уже решает Карпин, он ведь за результат отвечает», — сказал Губерниев «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Осенью 2024 30-летний игрок получил гражданство Российской Федерации.

Футболист попал в расширенные списки сборных России и Бразилии.

(Дарик Агаларов)