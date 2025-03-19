Губерниев поздравил Дзюбу с рекордом по голам за сборную России: «Можно радоваться и бросать в воздух чепчики»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по забитым мячам за сборную России.

В среду, 19 марта форвард отличился на 43-й минуте BetBoom товарищеского матча национальной команды против Гренады. Этот гол стал для Дзюбы 31-м за сборную России, он единолично возглавил список лучших бомбардиров, опередив Александра Кержакова (30).

— Что скажете о рекорде Дзюбы?

— Поздравляем Артема! Он шел к этому долго, наступал на горло собственной песне, но главное — забил. Он — большой молодец, можно порадоваться и бросать в воздух чепчики.

— Теперь можно сказать, что Дзюба — лучший российский нападающий в ХХI веке?

— Один из лучших — это точно. В футболе голы — это понятно, но есть еще коэффициент полезного действия, мотор на поле и в раздевалке. Дзюба всем этим качествам соответствует. Может быть, не буду называть его лучшим, условно говоря, чем он лучше Кержакова? Но то, что он один из лучших — это факт.

Матч против сборной Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года.

(Александр Абустин)