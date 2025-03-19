Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

19 марта, 21:28

Губерниев поздравил Дзюбу с рекордом по голам за сборную России: «Можно радоваться и бросать в воздух чепчики»

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по забитым мячам за сборную России.

В среду, 19 марта форвард отличился на 43-й минуте BetBoom товарищеского матча национальной команды против Гренады. Этот гол стал для Дзюбы 31-м за сборную России, он единолично возглавил список лучших бомбардиров, опередив Александра Кержакова (30).

— Что скажете о рекорде Дзюбы?

— Поздравляем Артема! Он шел к этому долго, наступал на горло собственной песне, но главное — забил. Он — большой молодец, можно порадоваться и бросать в воздух чепчики.

— Теперь можно сказать, что Дзюба — лучший российский нападающий в ХХI веке?

— Один из лучших — это точно. В футболе голы — это понятно, но есть еще коэффициент полезного действия, мотор на поле и в раздевалке. Дзюба всем этим качествам соответствует. Может быть, не буду называть его лучшим, условно говоря, чем он лучше Кержакова? Но то, что он один из лучших — это факт.

Матч против сборной Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года.

(Александр Абустин)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • petrovich56

    Неплохой тандем вырисовывается : один дрочила, другой с веслом...

    20.03.2025

  • Gordon

    Мерзость рада за мерзость. Всё логично.

    20.03.2025

  • Сергей Константинов

    Можно брость в воздух и трусики Орзул!!!

    19.03.2025

    • Россия — Гренада: Бакаев забил пятый гол

    Россия — Гренада: Дзюба заменен во втором тайме

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости