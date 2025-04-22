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Губерниев о приглашении сборной России на азиатский турнир: «Все умные люди понимают, что надо ехать играть»

Дарик Агаларов
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Дмитрий Губерниев.
Фото Мария Успенская

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном участии сборной России в летнем турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Любая новость о том, что нас куда-то приглашают и ждут — это прекрасно! Надо ехать и играть. Идти вперед и ни о чем не жалеть, развивать институт спорта. Все умные люди понимают, что надо ехать играть», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 22 апреля стало известно, что ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире, однако вероятность участия российской команды оценивается как маловероятная.

Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире

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