Губерниев о приглашении сборной России на азиатский турнир: «Все умные люди понимают, что надо ехать играть»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном участии сборной России в летнем турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Любая новость о том, что нас куда-то приглашают и ждут — это прекрасно! Надо ехать и играть. Идти вперед и ни о чем не жалеть, развивать институт спорта. Все умные люди понимают, что надо ехать играть», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 22 апреля стало известно, что ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире, однако вероятность участия российской команды оценивается как маловероятная.