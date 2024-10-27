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Губерниев поддержал слова Черданцева про сборную Карпина: «Восемь раз играла на ЧМ и ЧЕ, и никак себя не проявила»

Губерниев поддержал слова Черданцева про сборную Карпина
Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева об уровне игры сборной России при главном тренере Валерии Карпине.

«Наши комментаторы — лучшие в профессии. Я у них постоянно учусь, поэтому, без всякого сомнения, им виднее. С интересом наблюдаю за этой удивительной дуэлью. Как скромный ученик наших футбольных комментаторов и человек, пока еще не дотягивающий до их звездного уровня, вспоминаю, как сборная играла при Карпине до отстранения. Она участвовала в чемпионатах мира и Европы, раз восемь это было, и никак себя не проявила. Поэтому Георгий прав», — сказал Губерниев «СЭ».

Черданцев заявил, что сборная России чудовищно играла еще до отстранения из Европейского футбола. Также комментатор добавил, что это была самая слабая сборная за последние несколько лет.

Российские клубы и национальная сборная по футболу не выступают на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Александр Абустин

Георгий Черданцев
Дмитрий Губерниев
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